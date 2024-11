Gaeta.it - Cultura e natura, il connubio perfetto per una domenica fuori dalle righe: la montagna della Divina Commedia a due passi da Roma

Quando si parla di una gitaporta, spesso si pensa a luoghi lontani, a viaggi che richiedono ore di trasporto.A pochida, nel cuore del Lazio, si trova una meta che riesce a fonderein un'esperienza unica: la. Situata a Patrica, in provincia di Frosinone, questa località è non solo un richiamo per gli amantiletteratura, ma anche un'opportunità imperdibile per chi desidera scoprire paesaggi mozzafiato e immergersi nella storia.La, come suggerisce il nome, è ispirata all'opera monumentale di Dante Alighieri. Il percorso che si snoda lungo il "sentiero di Dante", contrassegnato dal numero 726, offre ai visitatori un viaggio attraverso le tre cantiche dell'opera: Inferno, Purgatorio e Paradiso.