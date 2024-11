Gaeta.it - Crisi idrica in Italia: l’urgenza di un piano di gestione dell’acqua per il futuro

Facebook WhatsAppTwitter Laè diventata una questione cruciale nel dibattito pubblicono, con un’ampia maggioranza della popolazione che richiede interventi urgenti. Secondo un rapporto di Coldiretti-Censis, l’89% deglini ritiene prioritario elaborare undi, finalizzato a migliorare il sistema di raccolta e conservazione. Di fronte a chiarissimi segnali di, come i recenti eventi catastrofici in Emilia Romagna e Valencia, la necessità di un approccio strategico diventa sempre più evidente.L’emergenza siccità e i danni al settore agricoloNel 2024, il settore agricolono ha subito danni per un ammontare di 8,5 miliardi di euro a causa di fenomeni legati ai cambiamenti climatici. Queste cifre allarmanti arrivano in un contesto caratterizzato da un Sudafflitto da una siccità record e da un Nord devastato da eventi climatici estremi.