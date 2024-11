Ilgiorno.it - Coraggio, lealtà e rispetto degli avversari. Ecco l’insegnamento delle Zoolimpiadi

Una favola originale, che parla die di, che racconta la ricchezzadiversità e i vantaggi del cooperare e collaborarealla rivalità. Uno spettacolo per mostrare a bambini e ragazzi come i valori dello sport si possano trasferire nella vita di tutti i giorni. È la lettura teatrale “Nando il ghepardo“, con Teatro Invito domani alle 16 nella biblioteca di piazza IV Novembre a Lissone. Il testo narranella foresta e dell’inedita coalizione tra animali diversi per opporsi al dominio dei felini. L’evento è rivolto ai bambini da 8 a 10 anni. Ingresso gratuito con prenotazione attraverso l’app C’è Posto.