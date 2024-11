Ilrestodelcarlino.it - Com’è il Natale in Galleria Cavour a Bologna: profumi e colori delle feste

, 29 novembre 2024 – Verde e oro,simbolo di raffinatezza ed eleganza. Ma soprattutto, sostenibilità: per lenatalizie1959 sceglie un allestimento “green” nel segno di quell’impegno per il pianeta che caratterizza lacommerciale fin dalle proprie origini. Ad accogliere i visitatori durante lenatalizie sin da via De’ Foscherari sarà dapprima il profumo degli abeti seguito dall’esibizione di esemplari di pino nobilis impreziositi da trobulus, tuia e magnolie e arricchiti da tocchi dorati di asparagus selvatico. Essenze di bosco Suggestivi portali realizzati in essenze di bosco, poi, abbracciano chi arriva dal Pavaglione e dalle due Torri introducendo i visitatori in un vero bosco incantato dove vivere la magia dele dove sarà possibile ammirare anche un’originale slitta in legno dell’Ottocento, perfettamente conservata.