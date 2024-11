Gaeta.it - Castelli Romani nominati Città Italiana Del Vino 2025

Facebook WhatsAppTwitter Il prestigioso riconoscimento didelè stato assegnato ai, un territorio dalla lunga tradizione vitivinicola. La candidatura, sostenuta da dieci comuni, ha visto Marino come capofila e Nemi nel ruolo di coordinatore. La proclamazione ufficiale avverrà il 27 ottobre a Stresa (VB), durante la Conventiondel.Un Successo Condiviso Tra I ComuniLa vittoria è il risultato di un progetto corale che ha coinvolto i comuni di Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano Di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Velletri, oltre ai già citati Marino e Nemi. Un lavoro di squadra che ha valorizzato un territorio simbolo di tradizione vitivinicola e innovazione.Secondo Angelo Radica, presidente dell’Associazionedel, “Questo titolo celebra un’area che rappresenta un perfetto equilibrio tra storia, innovazione e sostenibilità, non solo per il settore enologico, ma anche per il turismo e l’economia locale.