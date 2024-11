Thesocialpost.it - Bancomat e pos in tilt, colpa… dei tubi del gas! Tutto vero, ecco perché

di Robby GiustiI pagamenti elettronici sono andati in. La colpa? Idel gas. Sì, avete capito bene. Lascia perplessi che il sistema bancario italiano, cuore pulsante della nostra economia, si basi su una rete per i pagamenti senza alcuna forma di “DIVERSITY”, ovla presenza di infrastrutture ridondanti o alternative in grado di garantire continuità. In altre parole, se una ruspa incontra un cavo, il paese intero si ferma. Geniale, no?Un disservizio “profondo”Secondo quanto comunicato da Worldline, il problema non è nei loro sofisticati sistemi di pagamento, ma in un piccolo dettaglio: i cavi danneggiati da un operatore di terze parti. Qualcuno con la passione per gli scavi e poca attenzione per i dettagli digitali. Si dice che il tecnico abbia esclamato: “Ho trovato un fossile!” prima di rendersi conto che aveva appena interrotto i pagamenti di mezza Italia.