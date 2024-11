Gaeta.it - Arrestato emissario del racket a Pimonte: la coraggiosa denuncia di una vittima

Facebook WhatsAppTwitter In un episodio di forte rilievo nella lotta contro l’estorsione, a, un uomo è statoper tentata estorsione dopo che la suaha avuto il coraggio dire le minacce subite. L’intervento dei Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, a dimostrazione dell’impegno delle autorità contro la criminalità organizzata.Dettagli dell’indagine e arrestoLa vicenda ha avuto inizio quando il titolare di una ditta impegnata nei lavori di adeguamento di un campo sportivo ha ricevuto una minaccia da parte di undel clan camorristico locale. Quest’uomo ha cercato di estorcere una tangente per permettere alla ditta di proseguire i lavori. Le indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno rivelato che non si trattava di un caso isolato, ma di un attacco mirato da parte della criminalità organizzata, che opera in una zona in cui la presenza delè nota.