Ilgiorno.it - Alzheimer, ricordi da incorniciare. Museoterapia per aiutare i pazienti

Quando l’arte fa stare bene e aiuta a gestire le emozioni. L’osservazione dei dipinti e delle opere dei grandi maestri come strumento per contribuire a far stare meglio le persone affette da demenze,e altre patologie neurodegenerative. È il progetto diche prenderà il via da gennaio al Museo d’Arte Contemporanea di viale Elisa Ancona, organizzato dall’Aral-Associazione RicercaLissone in collaborazione con il Comune. Sarà un percorso in cui l’esplorazione delle opere d’arte presenti al MAC verrà utilizzata, spiegano dal municipio, per "favorire la rieducazione cognitiva ed emotiva delle persone coinvolte", sollecitandone "le capacità sensoriali, uditive e visive" attraverso il confronto con i dipinti e sostenendo "la comunicazione delle emozioni attraverso l’espressione artistica".