Liberoquotidiano.it - Alimentazione, nutrizionista Bernardi: "Seguire modello mediterraneo, è il più completo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - "È molto importanteunalimentare, che è unalimentare onnivoro che non esclude alcun alimento ma sono tutti inclusi con le giuste proporzioni". Così Elisabetta, biologa,, docente di Biologia della nutrizione presso l'università degli studi di Bari e autrice del libro "Mangiare secondo la scienza", a margine dell'evento 'Cosa significa mangiare secondo natura?' che si è tenuto a Roma."Questoalimentare permette di avere una un'completa dal punto di vista nutrizionale e di non avere carenze - prosegue l'esperta - come per esempio le carenze di ferro e di zinco che possono sperimentarsi se si esclude la carne, ma permette anche di avere delle sostanze protettive recentemente è stata scoperta una una sostanza nella carne e nel latte dei ruminanti l'acido trans vaccenico, una sostanza in grado di proteggere il nostro organismo e di migliorare l'azione immunitaria contro i tumori del colon e della pelle".