Iltempo.it - Achille Lauro col fiuto degli affari: si dà all'immobiliare green

De Marinis, conosciuto al grande pubblico come, annuncia il suo ingresso nel settoreattraverso una partnership strategica con la società Techbau S.p.A., guidata dall'imprenditore Andrea Marchiori. De Marinis ha scelto di intraprendere questa operazionecon Techbau non solo per l'importante rapporto umano e professionale che lo lega a Marchiori, ma anche per la serietà e l'eccellenza per cui la società si distingue nella realizzazione di strutture innovative e sostenibili, con un occhio di riguardo alla qualità architettonica e all'impatto ambientale. Techbau, azienda leader nel settore, è riconosciuta a livello internazionale per l'applicazione dei più alti standard di sostenibilità e innovazione, attestati dalle certificazioni LEED e Zerocarbon.