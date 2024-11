Lanazione.it - Un percorso di formazione al Palazzetto del Nuoto sulla didattica del nuoto

Arezzo, 28 novembre 2024 – Undall’aula alla vasca per migliorare ladel. Ildelè tornato a essere un luogo diper istruttori, maestri e allenatori di tutto il centro Italia che si sono ritrovati ad Arezzo per una giornata di confronto, aggiornamento e condivisione di buone pratiche con l’obiettivo di sviluppare l’insegnamento della disciplina nelle diverse fasce d’età, dai primi mesi di vita agli adulti. Il primo incontro, tenuto da Marco Magara (direttore sportivo della Chimera), ha trattato la generale organizzazione della scuolae ha permesso di porre le basi per un ciclo di lezioni che troverà ora seguito con i prossimi appuntamenti fissati per domenica 16 febbraio, domenica 13 aprile e domenica 11 maggio. Questaè motivata dalla volontà di proporre occasioni di incontro e scambio di esperienze tra tecnici di diverse società in cui, partendo dalle problematiche emerse dalla pratica quotidiana, sia possibile arrivare a soluzioni concrete.