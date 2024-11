Ilnapolista.it - Un pacco di nome Mbappé: L’Equipe gli dà 2, Marca: non è neanche l’ombra del calciatore di prima

Il Real Madrid perde 2-0 contro il Liverpool in Champions; Kyliansbaglia un rigore e continua il suo momento di crisi con il club, ma non solo. Che si sia rivelato unper i blancos?Continua la crisi di, inesistente contro il LiverpoolLe Parisien stamani scrive le statistiche del match giocato dall’attaccante:Kyliannon ha ancora rimesso la testa al posto giusto. In Champions ha vissuto un vero incubo, ha perso 15 palloni, diversi dribbling, duelli aerei e ha persino fallito un rigore. Al 32esimo l’immagine simbolo della sua gara: è finito persino a testa in giù sul prato di Anfield, dopo essersi fatto rubare palla in velocità dal giovane Bradley. L’unica svolta poteva essere rappresentata dal rigore assegnato, ma lo ha sbagliato e poteva rimettere in piedi la gara.