Ucraina | siti energia sotto attacco regioni in blackout

Il gestore della rete elettricaUkrenergo ha attivato programmi di emergenza di interruzione di corrente nel Paese a causa di un massicciomissilistico russo sulle infrastrutture energetiche nazionali, ha reso noto il fornitore dielettrica per la regione di Kiev, Dtek Kyivski Rehionalni Elektromerezhi, riportano i media locali. "In conformità con l'ordine di Ukrenergo, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore", si legge in una nota. Gli utenti sono invitati a risparmiare elettricità per contribuire a stabilizzare la rete. "Il settore energetico è ancora una voltaun massiccioda parte del nemico. In tutta l'si stanno verificando attacchi agli impianti energetici.