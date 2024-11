.com - The Brutalist, ecco il trailer con Adrien Brody dell’epopea di Brady Corbet premiata a Venezia 81

Leggi su .com

Ildi The, il capolavoro dipremiato per la miglior regia all’ultima Mostra del Cinema di, con gli eccezionalie Guy Pierce in una monumentale epopea, a gennaio nei cinemaDiffuso ildi The, il capolavoro divincitore del Leone d’Argento per la miglior regia all’ultima Mostra del Cinema di, che arriverà nei cinema il 23 gennaio 2025, distribuito dalla Universal Pictures Italia.Thee Felicity JonesLa monumentale epopea dalla durata monstre di 215 minuti e che vede come protagonista gli straordinarie Guy Pierce, sarà uno dei maggiori candidati agli Oscar 2025 e, chissà, potrebbe addirittura aggiudicarsi la statuetta di miglior film.Leggi in anteprima la nostra recensione del filmThee Guy PearceThecastDiretto daè interpretato da, Felicity Jones, Guy Pearce, Alessandro Nivola, Joe Alwyn, Emma Laird, Jonathan Hyde, Raffey Cassidy, Isaach De Bankolé.