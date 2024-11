Ilnapolista.it - Swiatek quasi (quasi) come Sinner: squalificata un mese per doping

Iga, tennista numero due al mondo del ranking Wta, è risultata positiva ad un controllo anti. L’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha confermato la squalifica alla tennista polacca di unè risultata positiva alla sostanza proibita trimetazidina a seguito di un controllo antieffettuato ad agosto 2024. La tennista non era quindi in competizione.Leggi anche:inarrestabile su terra: «Potrebbe diventare la “Nadal” del tennis femminile» (L’Equipe)Igapositiva alla trimetazidinaSecondo la ricostruzione dell’Itia, fa sapere la Gazzetta, “il test positivo è stato causato dalla contaminazione di un farmaco regolamentato non soggetto a prescrizione (la melatonina), prodotto e venduto in Polonia, che la giocatrice aveva assunto per problemi di jet lag e di sonno, e che la violazione non era quindi intenzionale,accertato dopo aver sentito la tennista polacca e il suo entourage.