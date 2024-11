Ilgiorno.it - Si corre ai ripari. Vasca di laminazione per mettere un argine alle piene del torrente

È stato approvato martedì dal Comitato di Coordinamento del Contratto di Fiume Seveso l’aggiornamento del Programma delle azioni 2024-2027 che ha recepito le proposte formulate da WWF e Agenzia Innova 21, oltre a due azioni per lalocale presentate dai Comuni di Meda e di Cabiate. Nel “pacchetto“ anche la grande area didi Alzate per il quale il presidente del Www Lombardia, Gianni Del Pero, consulente di alcuni Comuni del Bacino del Terrò, Tarò e Certesa. I Comuni interessati al progetto hanno chiesto un diverso approccio culturale meno ingegneristico e più naturalistico. "Vogliamo anche cogliere l’occasione di questo progetto per offrire qualcosa in più a servizio del territorio e dell’Ambiente - spiega il geologo medese Gianni Del Pero -. Abbiamo pensato che la realizzazione del percorso potesse essere accompagnata da quella di un’area didelle acque delTarò: Meda contribuirebbe a contenere gli effetti delle inondazioni del nostro, ignorato e trascurato da sempre fino a quando dobbiamo fare i conti con le".