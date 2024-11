Anteprima24.it - Rogo Città della Scienza, assolto in appello l’unico imputato

Tempo di lettura: < 1 minutoLa settima sezioneCorte d’di Napoli ha, “perché il fatto non sussiste”,finito sotto processo, e condannato in primo grado a sei anni, per ildoloso che il 3 marzo 2013 devastò il polo di, a Bagnoli. Si tratta di Paolo Cammarota, ex custode del centro, che secondo il suo legale è stato utilizzato come “capro espiatorio” nella vicenda. Come riferito da media locali, le motivazionisentenza saranno rese note entro 90 giorni e a quel punto la procura generale valuterà un eventuale nuovo ricorso in Cassazione. La vicenda giudiziaria di Cammarota è stata lunga e complessa. Condannato in primo grado a sei anni, venneinma quel verdetto fu poi annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione.