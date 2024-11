Puff Daddy resta in carcere I giudici | Ha cercato di influenzare i testimoni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Sean Combs, in arte, arto con l’accusa di traffico sessuale e associazione a delinquere,in. La giustizia statunitense infatti ha respinto nuovamente la richiesta di rilascio su cauzione del rapper di uscire di prigione in libertà vigilata anche per preparare la sua difesa. Secondo il giudice federale Arun Subramanian, si legge su ‘Forbes’, l’artista avrebbe ”contattatodalper cercare dila loro deposizione e utilizzato piattaforme di comunicazione non autorizzate durante il periodo di prigionia”. Secondo Subramanian inoltre ”non esistono le condizioni per garantire ragionevolmente la sicurezza della comunità”. Sean ‘Diddy’ Combs, 55 anni, sarà quindi processato il 5 maggio del 2025 con l’accusa di aver abusato sessualmente di donne e di averle costrette a partecipare a festini a base di droga usando minacce e violenza.