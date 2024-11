Ilrestodelcarlino.it - Nuovo disco Cremonini: da Antigua all’Alaska alle radici della musica

Bologna, 28 novembre 2024 - Non poteva che essere Alaska baby la prima traccia, la dichiarazione di intenti, l’inizio di grande impatto – fra fiati e reminiscenze brit pop, Beatles e Beach Boys – nei cori delalbum di Cesare. Questo è il titolo infatti dell’ottavo, di cui il cantautore bolognese è produttore artistico assieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizi, che uscirà domani. Ma è anche la prima frase che Cesare ha pronunciato arrivando agli estremi confini di questi Stati Uniti dopo essere partito da, nei Caraibi, ed essere arrivato fino al Circolo Polare artico. Due mesi negli Stati Uniti, fra Nashville, New Orleans, Memphis, la California, che sono raccontati anche in un un film, Alaska Baby, il documentario che si vedrà prossimamente su Disney +.