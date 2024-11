Terzotemponapoli.com - NM Live – Conte e il suo staff stanno facendo un grandissimo lavoro. Lukaku e il Napoli …

Muselli: “Buongiorno a Torino sarà circondato da persone che lo amano,e ilmigliorando pian piano”NM– Antonio Petrazzuolo, Gigi Pavarese, Carlo Verna, Arturo Muselli e Massimo Agostini hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Petrazzuolo: “primo in classifica con merito, è una squadra con mentalità e disposta a soffrire per arrivare alla vittoria”Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: è intervenuto a “primo in classifica con merito. Dal punto di vista del gioco è una squadra diversa rispetto a quella di Spalletti.