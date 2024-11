Quotidiano.net - Nei luoghi top d’Italia per lasciare il segno

Un’invasione silenziosa e piena di fascino. E’ ciò che è accaduto lungo tutto il nostro Stivale, in tante, tantissime città italiane, piccole e grandi. La protagonista è Renault 5, l’antropomorfa R5 che sfoggia occhi al posto dei fari e bocca al posto della targa, lei che sprizza modernità e fascino retro’, la ’monella’ che si vanta di indossare tante innovazioni in soli 3,92 metri. Accessibile ma trendy, pratica ma fantasiosa, incarna lo spirito degli anni ’70 in chiave contemporanea, quasi un’allegoria della pop art. R5 ha portato euforia e la corsa allo scatto più bello, nel luogo più iconico della propria città, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese. In questa pagina offriamo una rassegna fotografica della R5 davanti ai monumemti delle nostre città d’arte, nei centri storici, dove ha sfilato fra migliaia di occhi curiosi e sorpresi.