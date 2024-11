Gaeta.it - Musica e tradizione romana: concerto gratuito al Teatro Piergiorgio Frassati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 29 novembre 2024, alle ore 20.00, il, situato presso la parrocchia di San Romano Martire, saràdi un eventole dedicato alle canzoni romane. Il, che si preannuncia come un’importante manifestazione culturale per la comunità, vedrà la partecipazione di noti artisti come Gabriella Silvestri, Laura Mazzon e Claudia Ferri, pronti a deliziare il pubblico con uno spettacolo ricco di melodia e. L’ingresso sarà libero e, e non mancherà un piacevole aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti.Dettagli dell’eventoleIlsi svolgerà in un ambiente accogliente e stimolante, in grado di trasmettere la calda atmosfera delle tradizionali serate romane. La parrocchia di San Romano Martire si presta perfettamente a ospitare eventi di questo genere, con il suoche promette una serata didi alta qualità.