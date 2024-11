Sport.quotidiano.net - L’Inter del corto muso. In Europa spietati e solidi

Nelle ore che portano al rinnovo di Denzel Dumfries sino al 2028 la battuta viene facile, e da Torino, malignamente, non si è fatta attendere. Ma il ““ è tutt’altro che un insulto per questa Inter, ai piani nobili della chilometrica classifica di Champions League con zero reti subite in cinque gare (e tre 1-0 consecutivi). Il segreto, di Pulcinella, sta tutto lì. Nell’accortezza di dieci uomini che lasciano Yann Sommer spesso disoccupato. Anche con Acerbi di nuovo fuori dai giochi (e ora Pavard). Anche con alcuni veterani (il nazionale azzurro e De Vrji, decisivo nel finale) che la prossima estate potrebbero diventare caselle da sostituire, a differenza dell’esterno classe 1996, blindato a tempo record. Anche in una notte come quella gelida di San Siro di martedì, tutt’altro che scevra da difetti: "L’unico neo è non aver fatto il secondo gol, ma in novanta minuti abbiamo preso un solo tiro in porta".