Game-experience.it - Light of Motiram, Tencent annuncia il nuovo gioco che ricorda molto Horizon e Palwrold

Leggi su Game-experience.it

hato ufficialmenteofservival open world creato dal team interno Polaris Quest e che ha attirato rapidamente le attenzioni dei giocatori a causa di una marcata somiglianza con, ed in parte anche con Palworld.I effetti basta una rapida occhiata al trailer, pubblicato in occasione dell’annuncio ufficiale, per rendersi immediatamente conto dell’incredibile somiglianza tra iltitolo e la serie di Guerrilla Games, vista la presenza di tutta una serie di elementi che sembrano provenire direttamente daForbidden West.Difatti nel video di annuncio diofsono presenti non soltanto degli animali meccanici, chiamati “Mechanimal” e cheno tantissimo le creature meccaniche della serie PlayStation, ma anche un ragazza che porta subito alla mente Aloy per vestiti indossati ed aspetto fisico.