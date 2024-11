Lidentita.it - L’epoca in cui è possibile confessarsi con l’intelligenza artificiale

Leggi su Lidentita.it

In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della nostra vita, non sorprende che anche la dimensione spirituale venga rivoluzionata dal(IA). In Svizzera, un progetto pilota sta esplorando la possibilità di offrire un’esperienza di confessione attraverso un sistema basato sull’IA. Questa iniziativa, accolta con curiosità ma anche con qualche perplessità, ha l’obiettivo .in cui èconL'Identità.