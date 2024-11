Ilrestodelcarlino.it - La magia del presepe che riproduce il centro storico cittadino: sarà svelato domenica

Il selciato delè intagliato con piccoli bisturi: probabilmente ildi Pesaro non l’ha mai avuto così perfetto. "E’ fatto di polistirene, perché se fosse di polistirolo si sgretolerebbe" osserva Maria Grazia Alberini, mentre Gabriella Barocci sistema la statuina dell’oste che mesce il vino tra le botti, in uno scenario chePesaro in miniatura. La natività emana luce dal sagrato del Duomo, mentre i pastori e le pecore attraversano piazza del Popolo, dove immancabile è stata riprodotta la “Pupilla“ di Pesaro, la fontana. Ieri, insieme alle altre presepiste – in tutto sono cinque aiutate da Carlo Seppia, il factotum della parrocchia – ce n’era una terza, Rita De Biagi, mentre Rossella Cenerini e Donatella De Negri erano in trasferta alla ricerca di materiali e rifiniture.