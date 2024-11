Ilgiorno.it - Il Mondiale di Formula 1. Il Gp fino al 2031. Monza ci mette la firma: "Ora i nuovi lavori"

Leggi su Ilgiorno.it

resta neldi1 per altri 6 anni oltre la scadenza dell’attuale contratto che scadrà nel 2025. Il Tempio della velocità ospiterà il Gran premio d’Italia anche dal 2026 al. Al prezzo di circa 27 milioni di dollari all’anno, con una rivalutazione (annuale) del 2%. Ieri il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha scoperto le carte e annunciato ladel nuovo accordo con Liberty Media, i proprietari americani del circus iridato. "Grande soddisfazione, per unache premia serietà, professionalità e lo straordinario impegno dell’Aci", le parole del presidente. Che, comunque, porta sul carro dei vincitori anche tutti gli alleati nella trattativa di rinnovo. "Siamo orgogliosi, come Aci, di essere riusciti a garantire altre sei edizioni del Gran premio all’autodromo di– continua –.