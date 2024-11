Il Liverpool mantiene un inizio perfetto mentre il Celtic salva un punto

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 00:48:27 Breaking news:Ilha mantenuto il suo recordnella Champions League di questa stagione, vincendo 2-0 contro i detentori del Real Madrid ad Anfield.I gol nel secondo tempo di Alexis Mac Allister e Cody Gakpo hanno regalato alla squadra di Arne Slot una vittoria memorabile,la forma in difficoltà del Real nella competizione di quest’anno continua.Entrambe le parti hanno sbagliato i rigori, con Kylian Mbappe e Mohamed Salah che non sono riusciti a trovare la rete da 12 yard.Il risultato lascia la squadra di Slot in cima alla classifica dopo cinque partite e rimane l’unica squadra ad averle vinte tutte e cinque.I Blancos crollano al 24esimo posto in classifica e rischiano seriamente di perdere un posto automatico negli ottavi.SU I ROSSI #UCL pic.