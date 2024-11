Movieplayer.it - I fratelli Farrelly: "Se arriverà il progetto giusto torneremo a dirigere insieme"

Bobby e Peter, dopo il successo ottenuto con numerose commedie, hanno parlato della possibilità di tornare aun film. IBobby e Peterhanno lavorato in passato firmando la regia di alcune popolari commedie, ma da tempo i fan stanno attendendo un nuovoche li veda impegnatidietro la macchina da presa. Intervistati da Comingsoon.net, tuttavia, i due filmmaker non hanno escluso che in futuro ritorneranno a collaborare alla realizzazione di un lungometraggio. Un possibile ritorno deiPeter, parlando di un possibile ritorno alla regiaa Bobby a distanza di un decennio, ha sottolineato: "No, potrei decisamente vederci impegnati a realizzare di nuovo qualcosa, ma è più facile da solo perché. .