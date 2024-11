Europa League | Tottenham-Roma 2-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.59 Secondo pareggio di fila dellain: 2-2 in casa del. I punti sono 6, frutto anche di una vittoria in cinque giornate. A White Hart Lane,Hummels atterra Sarr, Son dal dischetto esegue (5'). Lareagisce e Ndicka di testa pareggia su punizione di Dybala (20'). Kulusevski manda in porta Johnson (33'). Ripresa. Angelino colpisce la traversa, imitato fronte Spurs da Porro e Solanke.Nel recupero, il pareggio di Hummels. In Conference, Fiorentina-Pafos 3-2, viola a 9 punti in quattro partite.