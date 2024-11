Ilveggente.it - Europa League, i pronostici del 28 novembre ore 21:00

Leggi su Ilveggente.it

, debutto europeo per il nuovo tecnico del Manchester United Amorim: ad Old Trafford arriva il sorprendente Bodo/Glimt. Prima di consegnare il testimone nelle mani del nuovo tecnico Ruben Amorim, il traghettatore del Manchester United Ruud van Nistelrooy aveva fatto in tempo a contribuire al primo successo dei Red Devils nella fase a gironi dell’. Tre settimane fa, dopo tre pareggi di fila, Bruno Fernandes e compagni si sono sbloccati anche in campo internazionale, battendo 2-0 i greci del PAOK e piazzandosi al quindicesimo posto., idel 28ore 21:00 (Ansa) – Ilveggente.itGrande favorito per la vittoria della manifestazione insieme al Tottenham, il Manchester United ora non può più sbagliare se vuole raggiungere il prima possibile l’ottavo posto ed evitare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale.