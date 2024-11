Dalla Pisana 350mila euro per il porto di Anzio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024 – "L'aula ha approvato un emendamento alla PL 178/2024 con il quale la Regione Lazio fornirà un contributo pari a, per l'anno in corso, al Comune diper le spese sostenute dallo stesso per garantire il funzionamento e per la sicurezza dell'area portuale di grande interesse regionale". Ne dà notizia il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Fabio Capolei."Risorse necessarie per assicurare l'operatività delturistico e commerciale di– aggiunge Capolei – ed evitare sia eventuali disservizi delle attività portuali e sia di pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica all'interno dell'area. Ringrazio l'assessore Righini per la collaborazione e per essersi interessato alla questione".