Come finisce The Twin l'altro volto del male: finale spiegazione del film horror

The, trama edel“Thedel” è undiretto da Taneli Mustonen, regista finlandese alla sua seconda pellicola dopo “Lake Bodom” (2016). Protagonisti della vicenda sono Rachel e Anthony, interpretati rispettivamente da Teresa Palmer (Dorothy Schutte in “La Battaglia di Hacksaw Ridge”del 2016 diretto da Mel Gibson) e Steven Cree (Rigby in “Terminator: Destino Oscuro”, 2019).Thedel. A seguire, la trama, ile ladel.Thetrama completaLa coppia ha perso uno dei gemelli a causa di un tragico incidente, decidendo quindi di trasferirsi lontano per dedicarsi unicamente alla cura del figlio sopravvissuto, Elliot, cercando di ricostruire la propria vita. L’ambiente naturalistico della campagna scandinava aiuta a lenire le ferite della famiglia, fino a quando Elliot comincerà a manifestare alcuni segni riconducibili alla possessione da parte di uno spirito malvagio, il quale si presentail figlio deceduto.