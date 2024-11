Gaeta.it - Clownterapia: a Lanuvio un evento per scoprire l’impegno di Teniamoci per Mano Roma OdV

Facebook WhatsAppTwitter Sabato 30 novembre, piazza Carlo Fontana asi animerà di sorrisi e colori grazie all’AssociazioneperOdV. Un’occasione unica per conoscere i progetti diche l’associazione porta avanti con passione e dedizione nei luoghi di cura.Il potere del sorriso nelle cure quotidianeLaè una pratica che punta a migliorare il benessere psico-fisico dei pazienti attraverso il gioco, la comicità e il sorriso. L’associazione, attiva in ospedali, RSA, case-famiglia e altre strutture di accoglienza, collabora con operatori sanitari e sociali per rendere più leggera la degenza di chi si trova in situazioni di difficoltà.Il lavoro dei volontari clown offre un momento di spensieratezza, aiutando i pazienti a ritrovare il sorriso e a superare, anche solo per un attimo, il peso delle loro condizioni.