Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova,. Tanoni salta la sfida con la Maceratese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tommasodelsalterà per squalifica ladi domenica contro la. Questi i provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza: un turno Jallow (Montegranaro),), Muzi (Monturano), Mosquera (Osimana). Promozione: un turno Frascarelli (Aurora Treia), Medici e Cecchetti (Biagio Nazzaro), Guenci (Grottammare), Rocchi (Barbara), Valle Indiani (Sangiorgese), Borocci (Jesina), Fraternali (Fermignanese). Prima categoria: quattro turni Donati (Portorecanati) "per condotta irriguardosa – si legge nella motivazione – nei confronti dell’arbitro". Una gara: Baro (Portorecanati), Castelli (Borgo Mogliano), Chiaraberta (Montecassiano). Novità sulle panchine. La Folgore Castelraimondo ha affidato all’allenatore Angelo Ortolani la guida della squadra militante in Prima categoria.