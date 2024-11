Rompipallone.it - Calciomercato, ha trovato una panchina in Premier: tutto fatto, si chiude

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 20:47 di Alessandro BastaL’allenatore hauna nuovainLeague: l’affare in queste ore è decollato, ora è davveroLa stagione è iniziata e sta già emettendo diverse sentenze importanti. Vale per i calciatori e vale anche per gli allenatori, che sono chiamati a gestire al meglio il gruppo e a dare le soluzioni giuste per fare bene sul campo. Ad alcuni sta riuscendo meglio, ad altri decisamente meno e per questo diversi incarichi sono già saltati negli ultimi giorni.In Italia, per esempio, è il caso della Roma, che ha già ribaltato in ben due volte lain due situazioni molto diverse, prima con De Rossi e poi con Juric, che proprio non è riuscito a integrarsi nell’ambiente giallorosso. Ma anche inLeague c’è una testimonianza molto chiara, e con altri risvolti nelle ultime ore.