Calcio Terza Categoria. Pontremoli, inizia l'era Preti

Massimoè il nuovo responsabile dell’area tecnica delFc, in sostituzione di Fabio Bellotti, sollevato dall’incarico nella nottata di lunedì. Il presidente, Stefano Giannetti, molto scosso, in chiara sintonia con il suo vice Massimo Lecchini e il ds Guido Cocchi, dopo una serie di telefonate scattate nella nottata di domenica scorsa, a poche ore dalla sconfitta registrata sul campo amico del “Romiti“, ha assunto la decisione di rimuovere dall’incarico il responsabile dell’area tecnica della società di via dei Mille nel tentativo di dare una scossa a tutto l’ambiente. "L’evolversi in negativo della situazione tecnica della squadra – spiega il presidente – ha imposto alla dirigenza delFc di assumere decisioni con effetto immediato. Credetemi, una decisione sofferta, assunta per evitare il precipitare degli eventi negli interessi degli sportivi e del sodalizio che rappresento.