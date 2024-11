Sport.quotidiano.net - Aston Villa-Juve, Motta: "Buona partita. Puntiamo alla qualificazione"

Birmingham (Regno Unito), 27 novembre 2024 – Unantus incerottata getta il cuore oltre l’ostacolo e strappa un pari prezioso in casa dell’. Ancora alle prese con l’emergenza infortunati, i bianconeri hanno sfoderato una gara di grinta e personalità, rispondendo colpo su colpo a unche nel primo tempo ha pressato e cercato di fare laarrivando a un soffio dal vantaggio proprio allo scoccare del 45’ con la traversa colpita da Digne su punizione. Nella ripresa, pur essendo rimasti anche senza Savona – fermato da un guaio muscolare – i bianconeri hanno rialzato la testa, sfiorando il gol al 65’ con il colpo di testa di Conceicao, fermato dall’intervento provvidenziale sulla linea dal “Dibu” Martinez, e resistendo all’assalto finale dell’, che in pieno recupero ha trovato con il Rogers un gol poi annullato per un fallo netto ai danni di Di Gregorio.