Nerdpool.it - Alaska baby: il documentario su Cesare Cremonini in arrivo su Disney+

Leggi su Nerdpool.it

ha annunciato che, il, il progetto video e musicale di cuiè il protagonista, sarà disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma streaming., il, girato tra l’Italia, l’America e l’, accompagnain un viaggio di rinascita personale e artistica, dove lo si vede affrontare la sfida più difficile: mettersi a nudo di fronte alle telecamere, in tutta la sua fragilità e solitudine, alla ricerca dell’ispirazione, pronto a mettersi “al servizio dell’opera”. Ilcattura la nascita di un album, “”, nato al confine e della rinascita di un artista, attraverso l’intreccio tra viaggio fisico e interiore.Il racconto si apre in un momento particolare della vita dell’artista, quando, dopo aver conquistato gli stadi nell’estate del 2022 con un tour trionfale culminato in un concerto storico a Imola davanti a più di 70.