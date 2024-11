Ilgiorno.it - Aggressioni negli ospedali. Primo arresto in città con le “misure urgenti“

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (Como) In ospedale è arrivato già in stato confusionale, a causa dell’assunzione di droga avvenuta poco prima. Rashimi Said El Aldi, marocchino di 37 anni senza fissa dimora, era stato soccorso alla stazione ferroviaria di Cadorago, visibilmente malmesso, e portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna dove, non appena si è ripreso, ha dato in escandescenze e aggredito con calci e pugni sia il medico che l’infermiere che lo stavano curando, guadagnandosi un primato assoluto: diventare ilarrestato in provincia di Como per lesioni a personale medico in servizio. Il giudice che lo sta processando, nel direttissimo iniziato ieri che proseguirà a metà dicembre, dovrà infatti applicare la nuova legge, quelle "per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari" che prevede un inasprimento delle sanzioni.