Tutti i processi di Trump tra casi chiusi e archiviati in vista del ritorno alla Casa Bianca

Washington, 26 nov. (Adnkronos) - Donald, il primo ex presidente ad essere stato condannato, il 20 gennaio prossimo diventerà anche il primo inquilino dellacon condanne alle spalle. E' quanto ricorda The Atlantic che, dopo l'attesa decisione del procuratore speciale Jack Smith di archiviare le accuse contro il tycoon in due diversifederali, uno per le interferenze elettorali del 2020 culminate con l'assalto al Congresso e uno per le carte segrete portate via d, aggiorna una guida, tra, digli altridel prossimo presidente Usa. Lo scorso febbraio il giudice Arthur Engoron ha condannato, i suoi figli adulti che ora guidano laOrganization, a pagare 355 milioni di dollari, più interessi, dopo averli ritenuti colpevoli di aver portato avanti per anni un sistema di frode sul valore dei loro immobili per avere vantaggi fiscali e con i prestiti bancari.