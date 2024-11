Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Pd e Fdi in Ue votano insieme per armi illimitate a Kiev e contro la pace. E l’ambiguo sarebbe Conte?”. Scontro con Guerzoni su La7

“Ho l’impressione che vi siate fatti un film sui 5 Stelle, che è l’opposto di quello che è venuto fuori dalle due giornate della costituente. Voi continuate a considerare il M5s in funzione del Pd e come cespuglio di una coalizione permanente e obbligatoria di un matrimonio indissolubile”. Così a Otto e mezzo (La7) dissente dai precedenti interventi di Pier Luigi Bersani e della giornalista del Corriere della Sera, Monica, rispondendo alla conduttrice Lilli Gruber che gli chiede seha troppe ambiguità circa il posizionamento del M5s nell’area di centrosinistra.“Alla base del M5s – spiega– è stato chiesto se volevano dichiararsi di sinistra hanno risposto di no. È stato chiesto se volevano dichiararsi né di destra né di sinistra cioè qualunquisti e hanno risposto di no.