Terra dei fuochi, le tre discariche da cui finalmente partiranno le bonifiche

Per la prima volta, dopo tanti anni di inerzia e negazionismo, ho potuto ascoltare indicazioni precise e un cronoprogramma volto ad accelerare le prime azioni di bonifica concreta dei territori dideicampana. Il vescovo Antonio Di Donna, nel suo peregrinare per l’Italia dei siti inquinati, ha conosciuto il Commissario nazionale alleabusive Giuseppe Vadalà, già generale dei Carabinieri, nominato dall’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa (ex generale dei Carabinieri forestali) ed ha specificamente richiesto ai nostri Prefetti di coinvolgerlo nella attuazione di quello che in Campania sembra una “mission impossible”: procedere alla bonifica almeno di qualcuno dei circa 2746 siti inquinati identificati da Ispra nell’aprile del 2023, record in Italia.Riunitisi presso la Prefettura di Napoli nei giorni scorsi, si è deciso di avviare immediate e concrete azioni di bonifica, in tre siti scelti dalla Commissione:1) Agrimonda (Marigliano), incendio deposito fitofarmaci, 1995: l’8 febbraio 2023 ero stato chiamato in audizione presso la Commissione Ambiente presieduta dal consigliere Giovanni Zannini (su richiesta della consigliera On Maria Muscarà).