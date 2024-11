Universalmovies.it - Squid Game | Il trailer della stagione 2 in arrivo su Netflix

Manca esattamente un mese alla messa in onda dei nuovi episodi di, ed ecco cheha diffuso in rete il nuovo2.Il rilascio dei nuovi episodifamosa serie tv coreana è atteso per il prossimo 26 dicembre, nel pieno delle festività natalizie, un vero e proprio regalo per gli appassionati. I nuovi episodisecondaporteranno il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) a guidare un nuovo gruppo di partecipanti, con l’obiettivo di fermare una volta e per sempre questi giochi mortali.A tal proposito, va ricordato che la serie tvchiuderà con la terza nel corso del 2025, proprio come riferito in un nostro aggiornamento.Note di ProduzioneLa serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk nel corso di ben 12 anni.