Primacampania.it - Spaccio in casa davanti ai bambini, coppia in arresto a Scampia

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Carabinieri in uniforme. Pattuglia in via Peppino Impastato, nel lotto K di.Le palazzine sono giallastre, basse, sproporzionate rispetto ai massicci complessi popolari che la circondano.I militari non sono soli. Qualcuno si aggira attorno all’isolato 4, a piedi. Il volto è nuovo e il suo atteggiamento lascia poco spazio ai dubbi. Cerca qualcuno e qualcosa.I carabinieri divogliono vederci chiaro e lo pedinano. Entrano nella palazzina e iniziano a salire i gradini di marmo annerito della scala C. L’uomo li conduce inconsapevolmente in un appartamento ma non farà in tempo ad acquistare la sua dose.Ai due pusher basta un rapido sguardo a quelle sagome nere per capire di essere nei guai.Comprendono poco, invece, i duepresenti, figli delladi pusher e osservatori distratti dello smercio di stupefacenti.