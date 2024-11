Ilrestodelcarlino.it - "Sono felice per i miei gol, di più per la Maceratese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Lasta vivendo un bel momento: abbiamo vinto le ultime tre partite senza subire gol". Si volta indietro l’attaccante Mirco Cirulli, classe 2004, che ha segnato una rete in ciascuna delle ultime tre gare contribuendo così al primo posto dei biancorossi. "per i gol – aggiunge il giocatore, finora autore di 5 reti – ma soprattutto per le vittorie della squadra". Cirulli, lei ha segnato nelle ultime tre gare. Qual è stato il gol più bello? "Sul piano estetico quello contro il Montefano, ma quello più pesante è arrivato domenica scorsa perché ha garantito 3 punti contro l’Osimana". Quel gol ha spianato la strada verso il successo sull’Osimana, cosa ha provato quando ha visto la palla in rete? "Un’emozione fortissima, del resto quando si gioca si spera sempre di essere incisivi e fare gol".