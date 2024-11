Ilrestodelcarlino.it - Romizi: "Meritavamo qualche punto in più"

FERMO Parola di capitano. Marcoospite del Salotto Gialloblù ha parlato a tutto tondo di questa prima parte di stagione. "Abbiamo fatto buone prestazioni e creato spesso ma segnato solo otto gol, di cui quattro su rigore. Le due vittorie di inizio stagione ci hanno dato slancio perché partire da -2 è complicato. Poi è arrivata una fase dura nei punti ma non nelle prestazioni. Anche se in alcune gare come Notaresco e Roma City abbiamo fatto meno bene. Ma è un campionato in cui chi passa in vantaggio e sa gestire fa la differenza. Ad Avezzano abbiamo creato molto e sofferto poco ma ci siamo ritrovati in dieci nel finale a rischiare anche di perderla. Poi grazie all’invenzione di Mattia e al loro errore siamo tornati alla vittoria e ci serviva tanto a livello mentale". E una classifica che in parte ha anche respirato: "Abbiamo 11 punti ma ne abbiamo fatti 13 in campo.