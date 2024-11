Roma alla guida di una smart senza patente | scatta la denuncia per un 22enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 novembre 2024- I Carabinieri della Stazione diTrullo e della Stazione diVilla Bonelli, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia diEur e dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Corviale, Trullo e Magliana finalizzatoprevenzione erepressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hannotoProcura della Repubblica due persone e ne hanno sanzionate altre due in via amministrativa.Nel dettaglio, i Carabinieri hannoto un cittadino romeno di 63 anni,fissa dimora e con precedenti, sorpreso dopo aver asportato da un supermercato alcuni generi alimentari, che sono stati recuperati e restituiti al titolare dell’attività commerciale.