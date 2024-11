Game-experience.it - PlayStation Portal, è in arrivo una nuova colorazione, rivela un leaker

Pare proprio che Sony sia intenzionata ad immettere sul mercato non poche nuove variante di alcuni accessori PS5, dove tra questi troviamo anche unaedizione dicontraddistinta da unanera.Il celeberrimobillbil-kun ha arricchito il suo report precedente, riguardante l’di nuove versioni per gli accessori5, aggiungendo che in questatornata di prodotti è presente anche unanera.Come leggiamo su Dealabs, il lettore remotosarà presto rilasciato con lanera, andando in questo modo ad affiancare il classico modello con colore bianco. Ricordiamo inoltre che il dispositivo ha ricevuto nelle scorse settimane anche un’edizione limitata per il 30° anniversario di, con a dominare il classico colore grigio della prima console Sony.