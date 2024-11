Gaeta.it - Nuovi campi sportivi per l’Itis Marconi di Latina: una risorsa per gli studenti e il territorio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Aha festeggiato l’inaugurazione dei, un importante passo verso l’arricchimento dell’offerta formativa e sportiva per gli. Questo progetto, realizzato grazie all’impegno della Provincia e alla visione della dirigente scolastica Ester Scarabello, si propone di promuovere non solo la pratica sportiva, ma anche la salute e il benessere degli alunni, integrando momenti di svago e formazione.Il progetto deiimpiantiLa realizzazione deiimpiantiall’interno del complesso delrappresenta un’iniziativa voluta per migliorare le strutture dedicate all’attività fisica. Ispazi sono stati progettati con attenzione alla qualità e alla funzionalità, prevedendo un campo da basket e uno da volley, un campo da calcio a 5 in erba sintetica di ultima generazione, una pista di atletica lunga 100 metri e una buca per il salto in lungo.